Bei Anruf Sauberkeit: Die Reinigungshotline für Anwohner um die Theresienwiese herum

Die fünfte Jahreszeit in München: Die Wiesn! So sehr wie sich viele Menschen auf das beliebte Bierfest freuen, so sehr grausts manchen Anwohnern in der Nähe der Theresienwiese. Eine durchzechte Nacht der Wiesn-Besucher hinterlässt auf den Straßen der Anwohner deutlich ihre Spuren.



Das Referat für Arbeit und Wirtschaft stellt daher auch in diesem Jahr wieder eine „Reinigungshotline“ für die Anwohner der Wiesn zur Verfügung. Denn die Nachbarn beklagen sich über Verunreinigungen auf Privatgrundstücken oder in Tor- und Hauseingängen durch Wiesngäste.

Wiesn-Chef und Bürgermeister Josef Schmid hatte den Service 2016 in die Wege geleitet: „Den Nachbarn der Wiesn wird während des Festes einige Geduld abverlangt, leider auch durch das Verhalten von Gästen außerhalb des Festgeländes. Der Ärger über Verschmutzungen auf Privatgrundstücken ist verständlich. Deshalb wollen wir mit der Reinigungshotline den Nachbarn eine schnelle und unbürokratische Hilfe anbieten.“

Während der Wiesn steht von 8-16 Uhr ein mobiles Reinigungsteam mit Fahrzeug und Hochdruckreiniger bereit. Betroffene können dieses Reinigungsteam telefonisch kontaktieren und in Anspruch nehmen. Der Service reinigt private Wege bis zur Haustür und Einfahrten bis zum Garagentor, nicht aber Gehwege oder öffentliche Straßenbereiche. Täglich von 8 bis 10 Uhr können Verschmutzungen unter der Telefonnummer 089/233-82810 gemeldet werden. Die Aufträge werden am Tag des Eingangs abgearbeitet.

Das Einsatzgebiet der Reinigungskräfte

Das Einsatzgebiet liegt im unmittelbaren Umgriff der Theresienwiese und ist begrenzt im Norden durch die Bayer- und Landsbergerstraße. Im Osten durch den Verlauf Paul-Heyse-, Pettenkofer- und Goethestraße. Im Süden durch die Hans-Fischer- und Lindwurmstraße. Und im Westen durch den Verlauf Ganghofer-, Holzapfel- und Gollierstraße.