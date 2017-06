Bei Unterföhring: Frauenleiche aus der Isar geborgen

Am Freitagmittag (16.06.2017) haben Passanten eine leblose Person, die auf dem Isarkanal trieb, gesehen und alarmierten sofort die Rettungskräfte. Die Polizei München hat die Leiche bereits geborgen. Die Tote wurde an der Leinthalerbrücke, angrenzend an den Stadtteil Schwabing-Freimann und Unterföhring, gesichtet. Geborgen wurde die Wasserleiche auf Höhe des Poschinger Weihers.