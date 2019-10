Benefizkonzert Rotary Club München-Lehel: 10x 2 Tickets zu gewinnen!

Die rheinische Frohnatur, Peter Gerstmann, Vorstandsvorsitzende des Weltkonzerns rockt gerne auf seiner Gibson Les Paul ab, Sänger Stephan Bäumler, Leiter Marketing und Peter Kirch, Messereferent, sieht und hört man ihre Bühnenerfahrung an. Zusammen mit Rhythmusgitarrist Manfred Schmaderer, Leiter IT, Schlagzeuger Staale Hansen, Leitung Produktmanagement, Keyboarder Hans-Georg Seybold, CFO Zeppelin Rental und Saxofonist Konrad Werkmann, Leiter Neumaschinen-Abteilung spielt sich die Zeppelin Band quer durch die 70iger und 80iger Jahre: “ The one I love“ von REM, „When you were mine“ von Prince, Falcos „Amadeus“, „White wedding, Billy Idol usw. Ein Rock-Pop-Blues Erlebnis, das man nicht verpassen sollte.

Mit den Einnahmen aus dem Konzert unterstützt die Zeppelin Band „CLaSH“, eine Vereinigung für Kinder mit Sprach-, Sprech- und Hörbeeinträchtigungen in Namibia http://www.clash-namibia.org/de-index.html. CLaSH hat sich zum Ziel gesetzt