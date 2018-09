Bergunfall: 8-Jährige Münchnerin stürzt 50 Meter in den Tod

Ein 8-jähriges Mädchen aus dem Raum München ist am Sonntag am Ettaler Manndl in den Ammergauer Alpen etwa 50 Meter tief abgestürzt und anschließend verstorben.

Ein achtjähriges Kind aus dem Raum München befand sich am Sonntag in Begleitung eines Elternteiles beim Abstieg vom Gipfel des Ettaler Mandls. Kurz nach Erreichen des sogenannten “Weibls” stürzte das Kind aus noch ungeklärter Ursache über die Südseite des Ettaler Manndls entlang des Klettersteiges über eine Höhe von ca 50 Metern ab.

Der Absturz wurde von mehreren Personen beobachtet. Diese leisteten sofort erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers “Christoph Murnau” der einen Notarzt absetzte. Das Mädchen wurde von den Kräften der Bergwacht Oberammergau und der Besatzung des Rettungshubschraubers schwerstverletzt geborgen und in das Unfallkrankenhaus nach Murnau geflogen. Der Elternteil wurde anschließend ebenfalls per Hubschrauber dorthin gebracht.

Trotz aller Bemühungen erlag das Mädchen in der folgenden Nacht seinen schwersten Verletzungen.Die Zeugen des Unfalles wurden von der Bergwacht sicher ins Tal begleitet. Sie wurden von Mitarbeitern des Kriseninterventionsdienstes betreut. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeistation Oberammergau geführt.