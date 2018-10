Betrunkener 16-Jähriger baut Unfall mit dem Auto seiner Mutter

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss verursachte ein 16-Jähriger einen Unfall mit dem Auto seiner Mutter. Der Fahrer wurde leicht, sein Beifahrer schwer verletzt.

Am Samstag, gegen 23.30 Uhr, befuhr der 16-Jährige aus dem südlichen Münchner Landkreis mit dem Fiat seiner Mutter ohne deren Wissen die Sauerlacher Straße in nördliche Richtung. Auf dem Beifahrersitz saß ein 16-jähriger, auf dem Rücksitz ein 15-jähriger Freund.

Der Fahrer verlor beim Abbiegen die Kontrolle über den Pkw und fuhr in einen Sandwall, wodurch die Airbags auslösten.

Ersten Ermittlungen nach waren der Konsum alkoholischer Getränke, der Konsum von Betäubungsmitteln, sowie die fehlende Fahrpraxis ursächlich für den Kontrollverlust über das Fahrzeug.

Der 16-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Münchner Krankenhaus, wo er anschließend in die Obhut des Vaters übergeben wurde. Der gleichaltrige Beifahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Aufgrund des nicht angelegten Sicherheitsgurtes wurde er mit voller Wucht gegen den Beifahrerairbag gedrückt und zog sich hierbei schwere Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Er wurde durch den Rettungsdienst ebenfalls in ein Münchner Krankenhaus verbracht und dort operiert. Der auf der Rückbank sitzende 15-Jährige blieb dagegen unverletzt.

Der Pkw erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen dauern an. Gegen den 16-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren, u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.