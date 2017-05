Betrunkener klaut Pizza-Auto und verursacht Unfall

Wie der Mann aus der Ukraine auf die Idee gekommen ist, einfach das Lieferfahrzeug eines Pizza-Boten zu klauen und damit durchzubrennen, wird wohl immer sein Geheimnis bleiben.

Wie die Polizei berichtet, war der 38-Jährige am Samstag, 06.05.2017 in Ebersberg in einem italienischen Restaurant. Als er den Italiener gegen 19 Uhr kurzzeitig zum Rauchen verließ, entdeckte er, dass von dem Restaurant-Lieferservice ein Fahrzeug unversperrt und mit laufendem Motor auf der Straße stand. Diese Chance nutzte der Mann und fuhr einfach mit dem Mitsubishi davon. Sein Handy und ein halbvolles Bier ließ er dabei im Restaurant zurück.

Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung nach dem gestohlenen Auto blieb zunächst ohne Erfolg.

Einen Tag darauf, am Sonntag, 07.05.2017, gegen 10.15 Uhr, erreichte das Polizeipräsidium München ein Notruf, dass sich auf dem Parkplatz eines Restaurants in Aying ein Verkehrsunfall ereignet hat. Ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann sei gegen ein anderes Auto gefahren.

Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass ein Mitsubishi gegen einen Fiat gefahren war. In dem Mitsubishi steckte noch der Zündschlüssel und es lagen die Flaschen von diversen leeren Alkoholika im Fahrzeug.

Bei einer genaueren Kontrolle kam heraus, dass es sich just um das am Vortag in Ebersberg entwendete Lieferauto handelte.

Die Beamten fanden den gesuchten 38-Jährigen im anliegenden Restaurant. Dieser hat dort einen Kaffee getrunken, nachdem ihm die Herausgabe von alkoholischen Getränken verwehrt worden war.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurde festgestellt, dass er zu allem Überfluss das Handy von der Dame, die den Notruf abgesetzt hatte, einfach an sich genommen hatte.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Der Mann wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, erging Haftbefehl.

brc/Polizeipräsidium München