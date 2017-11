Bewaffneter Banküberfall in Tegernbach im Landkreis Freising

In Tegernbach im Landkreis Freising ist heute eine Bankfiliale überfallen worden. Der Täter hat mit einer Pistole gedroht und mehrere tausend Euro erbeutet.

Heute gegen 14.50 Uhr betrat ein ca. 25 bis 35 Jahre alter Mann, maskiert mit einer Strumpfhose über dem Kopf, die Filiale einer Bank an der Auerstraße in Tegernbach. Unter Vorhalt einer Pistole forderte er vom 53-jährigen Filialleiter die Herausgabe von Bargeld. Mit einigen tausend Euro, verpackt in einem mitgebrachten schwarzen Jutesack, flüchtete der Räuber zu Fuß aus der Filiale in Richtung Norden.

Eine sofort ausgelöste und von der Polizei in Moosburg koordinierte Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt ist, blieb bislang ohne Erfolg.

Der flüchtige Täter war ca. 180 bis 185 cm groß, trug eine schwarze Jacke und helle blaue Jeans. Zuständig für die weiteren Ermittlungen ist die Kriminalpolizei Erding

.

Um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08122 / 986-0 wird gebeten.