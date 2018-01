Bewirb dich bei münchen.tv!

Deutschlands erfolgreichster Metropol-TV-Sender sucht Verstärkung! Du hast Lust in einer TV-Redaktion zu arbeiten und willst ein Teil unseres Teams werden? Dann bewirb dich jetzt!

Mit News, Boulevard, Sport, Personality und vielem mehr bieten wir ein attraktives 24-Stunden-Vollprogramm für München und Oberbayern.

Ein Volontariat bei münchen.tv dauert 2 Jahre. In dieser Zeit lernst du, wie du einen TV-Beitrag produzierst. Und dazu gehört nicht nur Themen zu recherchieren, sondern diese dann auch in Bild und Ton umzusetzen. Du drehst, schneidest und vertonst deine Beiträge also selbst. Nicht zu vergessen: Auch der Text, den du später in der Tonkabine vertonst, liegt in deiner Hand.

Hört sich nicht nur vielseitig an…es ist auch vielseitig, abwechslungsreich und spannend.

Langweilig wird dir in unserer Redaktion nicht – so viel steht fest!

Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann ließ dir gern die ausführliche Stellenbeschreibung im angehängten PDF nochmal durch.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!