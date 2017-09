Bis 2025: BMW-Chef kündigt 25 Elektromodelle an

Auch BMW setzt immer mehr auf Elektromobilität. Bis 2025 will Vorstandschef Harald Krüger 25 Elektromodelle auf den Markt bringen.

Davon seien 13 Plug-in-Hybride und 12 reine Batterieautos, sagte Vorstandschef Harald Krüger am Donnerstag in München und betonte: „Elektromobilität hat für uns absolute Priorität.“

Krüger sagte zudem, in der aktuellen Diskussion würden die Bedürfnisse der Kunden oft ignoriert. „Die Nachfrage kann man nicht erzwingen“, warnte der BMW-Chef. Deshalb sei er auch „klar gegen Fahrverbote und Quoten“.

Für den größten Wandel in der Geschichte der Autoindustrie seien realistische Lösungen und Zeitpläne nötig. Die Arbeitsplätze dürften dabei nicht vergessen werden. Derzeit würden alle BMW-Werke auf die E-Mobilität vorbereitet. Bald „werden wir in der Lage sein, jedes Modell mit jedem beliebigen Antrieb auszustatten“, so Krüger.

BMW sei Vorreiter bei E-Autos: „Heute bieten wir den Kunden das breiteste Angebot an elektrifizierten Premiumfahrzeugen weltweit“, mit dem i3 und inzwischen acht Plug-in-Hybriden, sagte Krüger. Auf der Internationalen Automobilausstellung IAA in Frankfurt werde er nächste Woche die Studie für einen rein elektrischen Viertürer sowie den für 2019 geplanten ersten Elektro-Mini als Konzeptfahrzeug präsentieren. 2020 soll der SUV BMW X3 als Batteriefahrzeug auf den Markt kommen.

as/dpa