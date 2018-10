Blinder Passagier von Passau nach München? Feuerwehr befreit Katze

In München hat die Feuerwehr eine Katze aus einem Auto befreit. Das Tier hat sich vermutlich schon in Passau hinter der Stoßstange eines Audis versteckt und war bis München mitgefahren.

Nach einer langen Fahrt im Motorraum wurde in der Zieblandstraße in München eine Katze von der Feuerwehr befreit. Als die Eigentümer eines Audi zu ihrem Fahrzeug kamen, wurden sie von Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass aus dem Fahrzeug Katzengejammer zu hören ist.

Da das junge Paar das Tier aber nicht finden konnte, meldeten sie sich bei der Feuerwehr. Diese untersuchte das Fahrzeug und fand den blinden Passagier im Vorderwagen, hinter einer Verkleidung der Stoßstange. Nachdem die Einsatzkräfte einige Anbauteile lockerten, bahnte sich der kleine Fahrgast selbst seinen Weg ins Freie.

© Foto: Berufsfeuerwehr München

Noch vor Ort erkannten die Anwesenden, dass die acht bis zwölf Wochen alte Katze eine Verletzung am linken Hinterbein hatte. Im Tierheim stellte der Tierarzt dann einen Bruch an dem verletzten Bein fest. Nach der ärztlichen Versorgung hat das kleine Kätzchen gute Genesungsaussichten. Kurios ist, dass das Paar am Sonntag in Passau war. Nach aller Wahrscheinlichkeit war hier der kleine Weltenbummler „zugestiegen“.