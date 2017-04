Blitzmarathon im April 2017: Bilanz aus München

Es hat wieder ordentlich geblitzt auf Bayerns Straßen. Vom 19. April bis 20. April beteiligte sich auch das Polizeipräsidium München am fünften „24-Stunden-Blitzmarathon“ im Freistaat. Die Geschwindigkeitsunfälle in München sind im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 21,1 Prozent gestiegen. Nach einem Rückgang im Jahr 2015 erfolgte somit nun wieder ein Anstieg.

Im vergangenen Jahr verloren 7 Personen (2015: 10 Personen) im Bereich des Polizeipräsidiums München durch überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ihr Leben. Geschwindigkeit ist somit die Ursache für 7 der 19 in München zu beklagenden Verkehrstoten im Jahr 2016 gewesen.

Laut der Münchner Polizei war es Sinn und Zweck des Blitzmarathons, möglichst viele Verkehrsteilnehmer für die Gefährlichkeit, insbesondere im Zusammenhang mit Geschwindigkeitsverstößen, zu sensibilisieren und einen Einstellungs- und Verhaltenswandel des Verkehrsteilnehmers auszulösen.

Weiter wehrt sich das Polizeipräsidium München gegen die Anschuldigung, der Blitzmarathon sei Abzocke. Das Aktionsziel hätte nicht darin bestanden, möglichst viele Autofahrer zur Kasse zu bitten, sondern das Problembewusstsein der Auto- und LKW-Fahrer für das Zu-schnell-Fahren zu schärfen.

Während des Blitzmarathons fuhren in München insgesamt 11.200 Fahrzeuge durch die 80 polizeilichen Kontrollstellen. Es kam zu 696 Beanstandungen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit.

Spitzenreiter war hierbei ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus dem südlichen Münchner Landkreis, der mit seinem Pkw, Mercedes, auf einer Kreisstraße in Taufkirchen direkt nach Einrichtung der Messstelle mit gemessenen 131 Kilometern pro Stunde anstatt der erlaubten 80 km/h angehalten wurde. Dem Fahrer droht nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige inkl. 240 Euro Geldbuße, 2 Punkte in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot.

Auch in Zukunft soll es weitere Blitzmarathons geben: Weitere Schwerpunktaktionen in diesem Zusammenhang werden laut der Polizei München in den Monaten Mai und Juli folgen.

Die bayernweiten Ergebnisse des Blitzmarathons sehen sie hier.

Polizeipräsidium München/sb