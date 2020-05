BMW-Welt wieder geöffnet

Große Freude bei BMW und auch vielen Fans heute Morgen.

Nachdem die BMW-Welt nun aufgrund der Corona-Beschränkungen geschlossen war, konnten die Mitarbeiter heute wieder die Türen aufsperren. Um diese Neueröffnung gebührend einzuleiten und feiern, war der Doppelkegel bereits gestern Abend mit einer Beleuchtungsinszenierung hell in Szene gesetzt.

„In den letzten Wochen sind große Teile des öffentlichen Lebens fast vollständig zum Erliegen gekommen. Wir freuen uns sehr, dass es nun vorsichtig wieder hochgefahren wird und auch wir wieder für unsere Besucher öffnen dürfen. Mit der Lichtinstallation wollen wir in dieser Phase der Öffnung ein Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts setzen“, so Helmut Käs, Leiter der BMW Welt.

Die BMW Welt ist vorerst täglich von 8 bis 20 Uhrgeöffnet. Alle Ausstellungsbereiche inklusive des öffentlichen Bereichs des neuen Junior Campus, der Automobilabholung und des BMW Welt Lifestyle & Accessory Shops sind für die Besucher geöffnet. Das gastronomische Angebot, darunter das Bistro Cooper’s, die Bavarie sowie das Zwei-Sterne-Restaurant EssZimmer, steht den Besuchern zudem ab dem 25. Mai wieder zur Verfügung. In der Zwischenzeit bietet das Cooper’s einen To Go-Service für Speisen und Getränke an.