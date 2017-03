Brand an der Dachauer Straße: Tatverdächtiger festgenommen

Es war eines der schrecklichsten Geschehnisse des letzten Jahres: Am 2. November 2016 sind ein Vater und seine zwei Kinder bei einem Brand in der Dachauer Straße ums Leben gekommen. Schon damals wurde Brandstiftung vermutet – jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.



Drei Tote, elf Verletzte: Das ist die schaurige Bilanz des Brandes in der Dachauer Straße 24 am 02. November 2016. Damals waren im fünften Stock des Anwesens Sascha A., 37, ein Familienvater aus Bulgarien, und seine beiden Kinder im Alter von 9 und 16 Jahren verbrannt. Andere Hausbewohner konnten sich teilweise über Fenster und Dächer retten und noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die meisten kamen mit teils schweren Rauchverletzungen davon.

Das Feuer war damals im Treppenhaus im dritten Stock ausgebrochen. Dort lag laut Polizei eine brennende Matratze, von der nur noch die Sprungfedern aus Metall übrig blieben. Vom Flur aus breitete sich das Feuer nach oben aus. Das Treppenhaus aus Holz stand sofort lichterloh in Flammen.

Schon damals ging die Polizei nicht von einem technischen Defekt aus. Die brennende Matratze sei ein Indiz für Brandstiftung gewesen – unklar war, ob fahrlässig oder vorsätzlich.

Nach gut vier Monaten Ermittlungen konnte die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festnehmen. Um 11.30 Uhr findet eine Pressekonferenz zum Thema statt. Frank Hellwig, Dezernatsleiter des Kriminalfachdezernats 1, wird Auskunft über die tatverdächtige Person geben.

Weitere Informationen folgen in Kürze und ab 18 Uhr in den Nachrichten live auf münchen.tv!

Bilder des Brandes

Sehen Sie im Video nochmal alle Informationen zum Brand am 02. November.

sb