Brand im Kulturpavillon am Romanplatz: Ursache geklärt

Laut Gutachter sei das Feuer in einer Nische an der Südseite des Gebäudes ausgebrochen. Weil unmittelbar vor dem Ofen Kartons gelagert waren, kam es zu einem Wärmestau, der das Feuer entzündete. Nachdem zuerst ein Schrank und mehrere Tische Feuer fingen, brannte irgendwann das ganze Pavillon ab.

Die Ursache für den Brand in der Arnulfstraße ist aufgeklärt. Demnach sei ein Nachtspeicherofen, der auf höchster Stufe stand, Auslöser für das Feuer gewesen. Das haben am Dienstag die Beamten der Brandfahndung zusammen mit einem Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamtes herausgefunden.

Das könnte Sie auch interessieren

Brand an der Arnulfstraße: Kulturpavillon völlig zerstört

In der Arnulfstraße hat es heute morgen in einem Jugendzentrum gebrannt. Die komplette Straße ist aktuell gesperrt. (…)

1000 Schweine bei Brand verendet

Rund 1000 Schweine sind bei einem Feuer in einem Mastbetrieb in Oberfranken am späten Donnerstagabend getötet worden. (…)

Mann im Hasenbergl entgeht nur knapp einer Feuer-Katastrophe

Ein größerer Schaden ist bei einem Brand heute Nacht im Stadtteil Hasenbergl durch das Alarmschlagen eines Rauchmelders verhindert worden. (…)

Schwerer Brand im Olympiapark

Am Montagvormittag ging in der Kleingartenanlage am Olympiapark Gartenhaus in Flammen auf. Vereinsmitglieder bemerkten Rauch aus einer (…)

Containerbrand auf Großbaustelle

Zwei Baucontainer auf einer Großbaustelle an der Hohenzollernstraße sind am Samstag in Brand geraten. Die Anwohner wurden durch einen (…)

Großaufgebot der Feuerwehr nach Dachstuhlbrand in der Maxvorstadt

Wegen eines großen Dachstuhlbrandes musste die Feuerwehr in der Nacht auf Freitag mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und (…)