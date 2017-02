Brand in der Innenstadt: Auto in Flammen

Gegen halb 12 in der Nacht, alarmierte die Leitstelle der Hauptfeuerwache ein Löschfahrzeug aufgrund eines brennenden Autos in der Innenstadt. Als die Einsatzkräfte in der Ottostraße eintrafen, stand die gesamte Front des Autos bereits in Flammen. Ein Peugeot und ein Smart, die neben dem brennenden Hyundai standen, wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Heute Nacht kam es zu einem spektakulären Feuerwehr-Einsatz in der Ottostraße. Ein Hyundai fing so stark Feuer, dass die nebenan parkenden Autos ebenfalls von den Flammen erfasst wurden.

