Brandneue Drehleitern bei der Berufsfeuerwehr München im Einsatz

SEK-Einsatz in Garching- Ein 43-Jähriger hat einen enormen Polizeieinsatz heute Morgen (30.05.2017) um etwa neun Uhr ausgelöst. Der (…)

SEK-Einsatz in Garching- Reichsbürger tot aufgefunden

Vergangenen Freitag stellte ein 22-Jähriger in Neuperlach eine Pfanne mit Öl auf seinen Herd, vermutlich um sich etwas zu kochen. Als (…)

Brand an der Plettstraße in Neuperlach-Drei Personen im Krankenhaus

In dem Anwesen an der Plettstraße 6 ist heute in Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist noch vor Ort. (…)