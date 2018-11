Brandstiftung in Neuhausen: 15-Jähriger festgenommen

Die Jagd auf eine Spinne ist einer Frau in Pullach bei München gründlich missglückt. (…)

Mit Haarspray und Feuerzeug: Frau will Spinne töten und zündet Garage an

Es waren diesmal nicht nur die traditionellen Osterfeuer, die brannten. Der Feuerteufel, der seit 2017 Brände in den Wäldern des (…)

Am Donnerstag, gegen 03.30 Uhr, stellte ein Passant einen brennenden Bagger in der Zenettistraße fest und verständigte Polizei und (…)

Brennender Bagger in Zenettistraße: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Auto brennt komplett aus – Polizei geht von Brandstiftung aus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stand ein PKW in Giesing komplett in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. (…)