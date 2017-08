Bundestagswahlen: Ab heute werden Wahlunterlagen verschickt

In rund einem Monat ist die Wahl des Deutschen Bundestages. Ab heute werden dafür die Wahlunterlagen in München verschickt. Knapp jeder dritte Wahlberechtigte greift dabei auf die Briefwahl zurück.

Ab heute werden in München die Wahlunterlagen für die kommende Bundestagswahl am Sonntag, den 24. September verschickt. In München sind laut Rathausumschau 923 000 Wahlberechtigte registriert.

Auf den Unterlagen, die die Münchner in den kommenden Tagen per Post erhalten ist auch der Antrag zu Briefwahl enthalten. Laut Schätzungen des Wahlamts greifen darauf etwa 300.000 Bürgerinnen und Bürger zurück, also fast jeder dritte Münchner.