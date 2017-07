Bye, bye, lange Warteschlangen! Termine beim KVR gibt’s jetzt online

Lange Wartezeiten beim Kreisverwaltungsreferat könnten bald der Vergangenheit angehören. Zwei Bürgerbüros des KVR vergeben ab sofort ihre Termine online, weitere sollen folgen.

Für die KVR-Bürgerbüros in der Landsberger Straße und in der Leonrodstraße können Sie ab sofort Termine online vereinbaren. Dazu müssen Sie auf der Internetseite der Stadt München zunächst die gewünschte Dienstleistung auswählen – beispielsweise eine Wohnsitz-Ummeldung oder einen Antrag für den Personalausweis. Anschließend die gewünschte Filiale wählen, und schon werden die verfügbaren Termine angezeigt. Zum Schluss noch die eigenen Adressdaten eingeben, et voilà: Der Termin beim KVR ist fix.

Nach den Standorten in Pasing und Neuhausen soll die Online-Terminvereinbarung demnächst auch für das KVR-Hauptgebäude in der Ruppertstraße und für die Bürgerbüros in der Forstenrieder Allee, am Orleansplatz und in der Riesenfeldstraße freigeschaltet werden.

