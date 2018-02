Cabrio kracht in Lieferwagen: Zwei Tote nahe Aschheim

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Staatsstraße 2082 nahe Aschheim zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Frauen wurden dabei getötet.

Kurz nach 14 Uhr ist es am Dienstag auf der Staatsstraße 2082 in Richtung Riem zu einem Frontalzusammenst0ß zweier PKW gekommen. Eine 50-jährige Frau und eine junge Frau zwischen 15 und 20 Jahren waren in einem BMW-Cabrio unterwegs. Das Auto der Frauen kam aus noch ungeklärter Ursache auf das Bankett der Straße, geriet dann ins Schleudern und prallte seitlich gegen einen entgegenkommenden Lieferwagen. Für die beiden Insassinnen kam jede Hilfe zu spät, die Polizei geht davon aus, das beide sofort tot waren.