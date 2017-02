Cocktails des Monats: Gin-Variationen zum Nachmachen

Einmal pro Monat präsentieren wir in der szene München den Cocktail des Monats, damit Sie immer den perfekten Drink zu Hause mitmixen können. Diesmal erwarten Sie drei Gin-Kreationen, die das mediterrane Lebensgefühl zu Ihnen nach Hause bringen.

Dominik Hau, Barchef der ISARBAR im Sofitel Munich Bayerpost

Aus einem kleinen Fischerdorf südlich von Barcelona stammt der „Gin Mare“ den Dominik Hau für uns in gleich drei verschiedenen Variationen zusammenmixt. Mediterrane Stimmung kommt zumindest bei allen drei unserer Cocktails auf Gin-Basis auf. In der „The Madam Bar“ stellen wir für Sie vor: Der Triple Orange, der Red Tonic und der Red Sea bequem zum Nachmachen. Die Erstausstrahlungen erfolgen jeweils am Freitag ab 19:30 Uhr auf münchen.tv.

Triple Orange

1 Barlöffel Bitterorangenmarmelade

2 Dash Angostura Orange Bitters

5 cl Gin Mare

Verrühren

Eiswürfel

200 ml Tonic Water

Verrühren

Orangenzeste

Red Tonic

10 ml Tomatensaft

2 Scheiben Ingwer

Ein Rosmarinzweig

Ausdrücken

60 ml Gin Mare

Eiswürfel

200 ml Tonic Water

Verrühren

Mit Basilikum garnieren

Red Sea