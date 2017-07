Coole Drinks über den Dächern Münchens: Wir schicken euch zur exklusiven Rooftop-Party von Gin Mare!

Nach New York, London, Lissabon und Madrid macht die Rooftop-Partyreihe von Gin Mare jetzt endlich auch Halt in München! Wir schicken euch und eure Begleitung am 14. Juli zur exklusiven Party über den Dächern Münchens.

Was passt zu einer heißen Partynacht besser, als ein kühler Drink? Deswegen werden euch bei #MedRooftops feinste Cocktails mit Gin Mare serviert. Der Premium-Gin wird in einer kleinen Distillerie bei Barcelona hergestellt. Aromen von spanische Arbequina-Oliven, Thymian aus Griechenland, italienischem Basilikum und Rosmarin aus der Türkei machen ihn einzigartig: So schmeckt das Mittelmeer!

© Gin Mare

Heiße Beats, kühle Drinks und mediterrane Köstlichkeiten

Die perfekte Gelegenheit zur Verkostung gibt es am 14. Juli 2017 ab 17 Uhr auf der Dachterrasse des Skyloftstudio in Schwabing. Neben einem einmaligen Panorama über die Stadt bekommt ihr hier den spanischen Premium-Gin, mediterrane Schmankerl und Beats von Giulia Siegel serviert.

© Gin Mare

Jetzt 3×2 Tickets und Gin-Mare-Sets gewinnen!

Ihr wollt dabei sein? Dann macht bei unserem Gewinnspiel mit! Zu gewinnen gibt es neben 3 x 2 Tickets für die exklusive Rooftop-Party noch ein Gin Mare Set – damit ihr das Aroma des Mittelmeers auch zu Hause genießen könnt! Alles was ihr tun müsst, ist das unten stehende Formular ausfüllen. Teilnahmeschluss ist Dienstag, der 11. Juli 2017. Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv.