Cornavirus: diese Schulen bleiben bei uns geschlossen

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten steigt auch in Bayern weiter an. Um mögliche Infektionsketten zu durchbrechen, bleiben einige Schulen vorerst geschlossen.

Diese Schulen bleiben wegen des Coronavirus geschlossen:

Stadt München:

Berufliche Schulzentrum an der Riesstraße – voraussichtlich bis Mittwoch, 11. März geschlossen

Erzbischöfliche Maria-Ward-Gymnasium – voraussichtlich bis Freitag, 20. März geschlossen

Erzbischöfliche Maria-Ward-Realschule Nymphenburg – bis einschließlich Mittwoch, 11. März geschlossen

Europäische Schule München – voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 20. März geschlossen

Sonderpädagogische Förderzentrum München-Ost – bis einschließlich Donnerstag, 19. März geschlossen

Maximiliansgymnasium – voraussichtlich bis einschließlich Dienstag, 10. März geschlossen.

Robert-Bosch-Fachoberschule – bis auf Weiteres geschlossen

Rupprecht-Gymnasium – bis einschließlich Mittwoch, 18. März geschlossen

Sonderpädagogische Förderzentrum München-Ost – bis einschließlich Freitag, 20. März geschlossen.

Wilhelm-Busch Realschule – voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 20. März geschlossen.

Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium – bis einschließlich Mittwoch, 11. März geschlossen

Landkreis München:

Gymnasium Oberhaching – geschlossen am 9. März geschlossen

Lise-Meitner-Gymnasium (Unterhaching) – bestimmte Klassen geschlossen

Landkreis Dachau:

FOS Karlsfeld – voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 13. März geschlossen

Klosterschule Dachaus – bis auf Weiteres geschlossen

Landkreis Ebersberg:

Humboldt-Gymnasium Vaterstetten – bis einschließlich Donnerstag, 12. März geschlossen

Grund- und Mittelschule Vaterstetten – bis einschließlich Donnerstag, 12. März geschlossen

Landkreis Freising:

Grundschule Au in der Hallertau – bis einschließlich Dienstag, 10. März geschlossen

Grundschule Rudelzhausen – bis einschließlich Mittwoch, 11. März geschlossen

Grundschule Zolling – bis einschließlich 10. März für Erstklässler geschlossen

Landkreis Fürstenfeldbruck:

Realschule Unterpfaffenhofen – bis Mittwoch, 11. März geschlossen

Landkreis Starnberg:

Gymnasium Tutzing – bis einschließlich Montag, 16. März geschlossen

FOS Starnberg – bis einschließlich Mittwoch, 18. März geschlossen

Der Krisenstab der Staatsregierung hat eine einheitliche Linie für Schulschließungen festgelegt.

Gibt es in einer Schule einen bestätigten Fall, soll die ganze Schule geschlossen werden. Bei einem begründeten Verdachtsfall ohne positives Testergebnis soll die betroffene Klasse zu Hause bleiben.

Alle Schüler und Schülerinnen, die in einem Risikogebiet waren – zum Beispiel in Südtirol – sollen 14 Tage zu Hause bleiben, auch wenn sie sich nicht krank fühlen. Lehrer und Lehrerinnen sollen hingegen nur dann zu Hause bleiben, wenn sie in einem Risikogebiet waren und zugleich Symptome wie Fieber, Husten oder Schnupfen zeigen.