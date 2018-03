Dachau: Handwerker stürzt von Dach und stirbt

In Dachau ist ein Handwerker beim Sturz vom Dach eines Mehrfamilienhauses ums Leben gekommen. Der 55-jährige Heizungsbauer überprüfte auf dem Dach eine Leitung am Kamin, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Bei den Arbeiten verlor der 55-Jährige am Freitagnachmittag das Gleichgewicht und stürzte acht Meter in die Tiefe. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch wenig später seinen schweren Verletzungen erlag. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor. (dpa/pm)