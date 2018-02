Das Grüne-Spitzenduo 2018: Schulze und Hartmann fordern CSU heraus

Die Grünen-Basis hat entschieden: Die beiden Chefs der Landtagsfraktion, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, sind auch die Spitzenkandidaten der Partei für die Landtagswahl.

Hartmann setzte sich bei der ersten Urwahl des Landesverbandes klar mit 65 Prozent der Stimmen gegen seinen einzigen Mitbewerber Thomas Gehring durch. Rund die Hälfte der 9303 stimmberechtigten Parteimitglieder hatte sich an der Urwahl beteiligt.

Die ohne weibliche Gegenkandidatin angetretene Schulze war bereits vor der Wahl als Spitzenkandidatin gesetzt.

© Katharina Schulze und Ludwig Hartmann

Die Grünen hatten im November auf ihrem Parteitag beschlossen, per Urwahl das Spitzenduo für die voraussichtlich am 14. Oktober 2018 stattfindende Wahl bestimmen zu wollen. Die Partei erhofft sich dadurch sowohl personelle Geschlossenheit als auch weiteren Mitgliederzuwachs. Im Oktober hatten die Grünen den Einzug in die Regierung zum Wahlziel ernannt. Im Dezember und im Januar haben sich die drei Bewerber daraufhin bei Vorstellungsrunden in allen sieben Regierungsbezirken den Fragen der Mitglieder gestellt.

