Das ist los in München: Unsere Veranstaltungstipps für’s Wochenende

Volksfestgaudi, Jubiläen und ein ganz besonderer Bayrisch-Kurs: In der schönsten Stadt der Welt ist auch dieses Wochenende wieder einiges los. Damit ihr nichts verpasst, haben wir für euch das Beste rausgesucht: Die münchen.tv-Veranstaltungstipps für’s Wochenende.

Auer Dult

Aufgepasst! Wer bis jetzt noch nicht auf der Kirchweihdult in der Au war, sollte dieses Wochenende noch hinschauen. Denn es steht das letzte Dult-Wochenende für dieses Jahr an. Auf 22.000 Quadratmetern laden rund um die Mariahilfkirche Schausteller und Marktkaufleute die Besucher zum Bummeln ein.

Wiedereröffnung der Schauburg

Am Samstag und Sonntag lädt die Schauburg zur Wiedereröffnung ein. Das beliebte Kinder und Jugendtheater wurde renoviert und erstrahlt nun im neuen Glanz. Hier können eure Kleinen mit den Machern der Schauburg plaudern, hinter die Kulissen schauen und natürlich das Theater in all seinen Facetten erleben. Es wird also getanzt, gespielt und musiziert. Infos zu Programm und Anmeldung gibt es hier.

© Foto: Fabian Frinzel

10 Jahre BMW-Welt und MVG-Museum

Gleich zwei Münchner Museen feiern in diesem jahr ihr zehnjähriges Bestehen: Die BMW-Welt und das MVG-Museum. Dazu laden die Häuser dieses Wochenende zu einem besonderen Jubiläumsprogramm ein. Die MVG bietet bei freiem Einttritt Sonderprogramm zu Tram und Bus. BMW zeigt zum Geburtstag neue und alte Wunder der Automobiltechnik – das ganze Programm gibt es hier.

© St. Patrick's Day 2014 - Greening München Blick vom Olympiaturm auf die grüne BMW Welt, in der Ferne ist die grüne Allianz Arena zu erkennen ©D.I.F. e.V. / Fotograf Andreas Kotowski

ARTMUC Kunstfestival

Zum zweiten Mal gibt es am Wochenende auf der Praterinsel außergewöhnliche, zeitgenössische Kunst zu bestaunen. Ob ihr euch den Weg durch die Ausstellung alleine bahnt oder an einer der kostenlosen Führungen teilnehmt: Die ARTMUC ist ein ganz besonderes Kunstfestival. Alle Infos gibt es hier.

© Foto: ARTMUC / Anja Maria Strauss

Alpinflohmarkt

Die Wintersportsaison steht vor der Tür. Und damit diese ein voller Erfolg wird, braucht es eine gescheite Ausrüstung. Die könnt ihr euch zum Beispiel auf dem alljährlichen Alpinflohmarkt in der Blumengroßmarkthalle besorgen. Am Sonntag ab 13 Uhr gibt es dort Allerhand aus der Welt des Bergsports zu entdecken.

Bayrisch für Anfänger

Zugroaste, Touristen und auch Einheimische sollten sich am Freitag die Show „Bayrisch für Anfänger“ im Alten Wirt (Obermenzing) nicht entgehen lassen. Susanne Plassmann und Rudi Gall sind Wirt Wolfi und Zenzi, die die Zuschauer bei zünftigen Speisen komödiantisch und behutsam in die „Kunst des Bayrischen Lebens“ einführen. Tickets dafür gibt es hier.

Circus Roncalli

Auch dieses Wochenende ist der Circus Roncalli mit seinem Jubiläumsprogramm in der Stadt. Und ein Abend dort ist etwas ganz Besonderes für Jung und Alt. Noch bis zum 12. November habt ihr hier in München die Möglichkeit, das spektakuläre Programm live und hautnah zu erleben. Tickets dafür gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online.

© Foto: Circus Roncalli GmbH 2013

Münchner Klimaherbst

Das Motto dieser Veranstaltung ist „Klimaschutz – eine Frage der Gerechtigkeit“. Bis zum Ende des Oktobers könnt ihr an Exkursionen, Vorträgen und Diskussionen zum Thema Klimawandel und Klimaschutz teilnehmen. Mehr Infos hier.