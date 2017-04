Das Münchner Frühlingsfest: Diese Highlights stehen auf der „kleinen Wiesn“ noch an!

Es ist fast Halbzeit auf dem Münchner Frühlingsfest. Leider hat das Wetter in den letzten Tagen nicht besonders gut mitgespielt. Das soll sich aber in den nächsten Tagen ändern. Grund genug um der „kleinen Wiesn“ einen Besuch abzustatten. Es gibt aber immer noch viele besuchenswerte Veranstaltungen und Highlights, wie das Brillantfeuerwerk und den Brauchtumstag, zu erleben. Also ab auf die Theresienwiese!

Bis 7. Mai geht das Frühlingsfest und es kann noch mit einigen tollen Veranstaltungen aufwarten:

Public Viewing

Mittwoch, 26.04., 22.00 Uhr

Auch dieses Jahr dürfen Fußball-Fans sich wieder auf die Public-Viewing-Veranstaltung während des Frühlingsfestes freuen. Es findet in der Festhalle Bayernland zum DFB-Pokalhalbfinale zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund statt.

Noch ein Familiennachmittag

Dienstag, 02.05., 11.00 – 19.00 Uhr

Am Dienstag ist wieder Familiennachmittag. Familien mit Kindern können also wieder sparen. In den Zelten und den Fahrgeschäften gibt es Vergünstigungen und die Kinder können sich auf Zauberer und Kinderschminken freuen.

Feuerwerk

Freitag, 28.04.+ Freitag, 05.05., 22.00 Uhr

Das Brillantfeuerwerk (28.04.) ist allseits beliebt und verbreitet eine einmalige Atmosphäre. Das große Musik-Feuerwerk (05.05.) zaubert tolle Stimmung mit musikalischer Untermalung. Nach Einbruch der Dunkelheit erleuchten Raketen und Fontänen bei einem Barockfeuerwerk den Nachthimmel über der Theresienwiese.

Tag des Brauchtums

Sonntag, 30.04., 11.00 – 17.00 Uhr

Beim Tag des Brauchtums werden auf der Theresienwiese alte Schaustellerwagen und Orgeln ausgestellt. Zahlreiche Bayerische Vereine, Musikanten und Tanz- und Trachtengruppen stellen altes und modernes bayerisches Brauchtum vor. Auch Pferdegespanne, Alphornbläser und Goaßlschnalzer sorgen für gute Unterhaltung.