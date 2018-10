Das offizielle Oktoberfest-Plakat 2019: Wettbewerb startet

Nach der Wiesn ist vor der Wiesn – ab sofort sucht die Stadt München das Oktoberfest-Plakat 2019. Ab Dienstag, den 23. Oktober, kann jeder Grafik-Begabte seinen Entwurf einschicken.

Um am offenen Wettbewerb teilzunehmen müssen sich die Künstler lediglich an die technischen und inhaltlichen Vorgaben für das Wiesn-Plakat halten. Die Entwürfe sollen kreativ in der Gestaltung, charmant in der Aussage und nicht zuletzt von großer Publikumswirksamkeit.

Am Dienstag, 23. Oktober 2018, um 12:00 Uhr mittags beginnt die Registrierung für den Wettbewerb und Abgabe der Wettbewerbsarbeiten. Einsendeschluss ist am Dienstag, den 20. November um 00:00 Uhr. Die Website für den Upload lautet wiesnplakat.oktoberfest.eu .

Alle Einsendungen, die den Auswahlkriterien in den Teilnahmebedingungen entsprechen, nehmen im Januar 2019 an einem Publikumsvoting auf teil – die besten 30 gelangen in die Auswahl einer Fachjury.

Der von der Fachjury gekürte Entwurf wird das offizielle Oktoberfest-Plakat 2019. Dieses setzt die Reihe der Wiesn-Plakate seit 1952 fort und macht das traditionsreiche Volksfest im Internet, auf Lizenzartikeln und auf 10.000 Plakaten weltweit bekannt.