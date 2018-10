Das perfekte Gelato: Internationale Speiseeis-Schule eröffnet in München

Nun gibt es auch in München eine internationale Schule für die Herstellung von Speiseeis. Die Eisschule hat bereits weltweite Standorte: natürlich in Italien, aber auch in Brasilien und China.



In Aschheim bei Ismaning wurde nun eine weitere internationale Eisschule eröffnet. Dort können Profis, aber auch Neueinsteiger alles über das perfekte Gelato erlernen. In mehrtägigen Seminaren lernen die Teilnehmer alles über die Herstellung von Eis. Auch die Kalkulierung der Zutaten und der richtige Umgang mit Lebensmitteln stehen auf dem Stundenplan. Die Seminare finden weltweit, in allen Standorten der „Casa Optima“ statt. Außerdem bekommen die Schüler und Schülerinnen eine Einführung in die Grundtechniken der Konditorei. Auch Wissen und Fähigkeiten über die Dekoration der Leckerein werden vermittelt.

Unser münchen.tv-Team war bei der Eröffnung dabei und durfte sein ganz eigenes Eis herstellen. Aber seht selbst: