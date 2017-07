Das wird der Kocherlball 2017

Der Kocherlball am Chinesischen Turm im Englischen Garten in München

Am Sonntag treffen sich wieder tausende Tänzer in Tracht. Von 06:00 bis 10:00 Uhr findet am Chinesischen Turm der Kocherlball statt.

Am Sonntag, den 23 Juli wird es wieder voll im Englischen Garten in München, denn mittlerweile zählt der Kocherlball zu den bestbesuchtesten Volksveranstaltungen in der Landeshauptstadt. Es werden sogar kostenlose Tanzstunden für das Event geboten. Traditionell darf man selbstgebrachte Speisen auf den Bierbänken verzehren. Getränke müssen jedoch an der Schänke gekauft werden. Bereits ab 06:00 Uhr ist der Biergarten am Chinesischen Turm dann geöffnet, an dem man sich mit bayrischen Schmankerln bedienen lassen kann.

Den Ursprung findet der Kocherlball im 19. Jahrhundert. Er wurde von den damaligen Hausangestellten Münchens erfunden. Da sie wenig Freizeit hatten, trafen sich bis zu 8000 Bedienstete in der Früh, um noch vor der Arbeit zu tanzen und zu feiern. Diese Tradition ist bis heute erhalten geblieben. Der einzige Unterschied ist heute, dass man, im Vergleich zu früher, den Vormittag ausklingen lassen kann.

