Das Wochenende in München: Unsere Veranstaltungstipps

Die Olympia-Ruderregattastrecke verwandelt sich am kommenden Wochenende in einen gigantischen Sandstrand. Und was macht man an einem Strand? Entweder genießt man das gute Wetter in einem Liegestuhl mit einem kühlen Getränk in der Hand, oder man betätigt sich sportlich und tobt sich aus. Natürlich ist auch eine Kombination aus beiden Varianten möglich. Beachvolleyball, Bubble Soccer, Spikeball, Badminton und viele weitere Sportarten warten auf euch. Zusätzlich wird Yoga und Fitness im Sand angeboten. Warum also noch in den Urlaub fahren? Der coolste Strand liegt direkt vor eurer Haustür!

Weitere Infos zum Programm findet ihr hier.