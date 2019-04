Der 11. April ist „Tag des Haustiers 2019“.

Katzen sind die beliebtesten Haustiere in Deutschland. 2017 lebten 13,7 Millionen Katzen in deutschen

Haushalten, aber “nur” 9,2 Millionen Hunde. Diese Zahlen ergab eine Umfrage durch die Redaktion von das-tierlexikon.de. Darin wurden auch die Suchanfragen im Internet ausgewertet. Auf Platz 1: Die Britisch-Kurzhaar-Katze.

Die Britisch Kurzhaar, auch “british shorthair” genannt, ist die meistgesuchte Katzenrasse auf Google. Insgesamt 172 300 Mal pro Monat wird die aus der Werbung für Katzenfutter-Marken bekannte Rasse gesucht.

Charakter: Ruhig, verschmust und gelassen.

Platz 2 geht an einen aktiven Exoten

Die Bengalkatze, die aufgrund Ihres charakteristisch gefleckten Fells auch als Leopardkatze oder Leopardette bekannt ist, landet mit 159.300 Suchanfragen auf Platz 2.

“Durch ihr ausgefallenes Aussehen erinnert sie fast mehr an eine Wildkatze als an ein Haustier”, so Rossa.