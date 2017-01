Der Internationale Fußball Kids Cup 2017 im Ballhausforum

Beim internationalen SV Lohhof Kids Cup 2017 treten 40 nationale und internationale Mannschaften in mehreren Qualifikationsstufen gegeneinander an. Die erste nationale Qualifikationsrunde findet bereits am 21. und 22. Januar statt.

Am 11. Februar und am 12. Februar veranstaltet der SV Lohhof ein Jugendhallentunier. Insgesamt 40 nationale und internationale Mannschaften des Jahrgangs 2007 starten mit der Vorrunde am 11. Februar in den Turnhallen des Gymnasiums und der Realschule Unterschleißheim. Am Sonntag treten dann die besten 16 Mannschaften, die sich für das Finale qualifiziert haben, in der Endrunde gegeneinander an. Ausgetragen wird das Tunier dann im Ballhausforum Unterschleißheim.

Neben den Fußballtunieren gibt es außerdem ein umfangreiches Rahmenprogramm. Das lockt über die kompletten Tage eine große Zuschauerzahl an. Darauf ist der SV Lohhof vorbereitet: In den Turn- und Mehrzwerkhallen der Schulen ist für insgesamt 800 Zuschauer Platz. Das Ballhausforum für das große Finale ist für gesamt 2500 Personen ausgelegt. Für Verpflegung ist selbstverständlich auch gesorgt.

Qualifikationsrunde:

Qualifizieren können sich die Teams am 21. und 22. Januar. 40 Mannschaften aus den Landkreisen Rosenheim, München, Ebersberg, Freising, Landshut und Ingolstadt kämpfen in vier 10er-Gruppen um den Einzug ins Internationale Kids Cup Turnier. Die jeweils drei besten Teams der vier Gruppen sind für das Kidsturnier qualifiziert.

Wann?: 21. und 22. Januar 2017 von 9 Uhr bis 14 Uhr und von 15 Uhr bis 19 Uhr

Wo?: In den Turnhallen Unterschleißheim.

SV Lohhof Kids Cup 2017:

Rahmenprogramm

10. Februar

20 Uhr Eröffnung des Tuniers und Auslosung der Spielgruppen im Ballhausforum

11. Februar

9 Uhr Beginn des Qualifikationsturniers

14 Uhr Autogrammstunde mit ehemaligen und aktuellen Profis

16 Uhr Erwachsenen Hallenturnier mit 16 Mannschaften

20 Uhr Auslosung der Finalrunde

23 Uhr Große Party „kick and dance“ mit rund 1000 Besuchern von 18 bis 35 Jahren

12. Februar

9 Uhr Finalrunde

16 Uhr Siegerehrung

