Der Münchner Christkindlmarkt am Marienplatz

Bald funkelt und duftet es in München wieder an jeder Ecke – denn die Vorweihnachtszeit ist bekanntlich auch die Zeit der (…)

Weihnachtszeit ist Glühwein- und Lebkuchenzeit! Diese Leckereien genießt man in München ja bekanntlich am besten auf den (…)

In München Flipper spielen? Hier geht das noch

Das einst so beliebte Automatenspiel ist scheinbar von der Bildfläche verschwunden. Doch es gibt in München noch Orte, an denen ihr in (…)