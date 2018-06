Der Münchner Kocherlball am 15. Juli 2018: Kostenlose Tanzkurse vorab

Auch dieses Jahr findet wieder der alljährliche Kocherlball im Englischen Garten statt. Er ist bereits seit dem 19. Jahrhundert fest verankerte Tradition in München und lockt jedes Jahr aufs Neue tausende Tänzer an den chinesischen Turm. Es ist die beliebteste Volkstanzveranstaltung in München. Hier gibt es die ersten kostenlosen Tanzkurse.

Einmal im Jahr findet in München der traditionelle Kocherlball statt. Jung und Alt kommen hier in den frühen Morgenstunden zusammen, um zu tanzen und zu feiern. Auch dieses Jahr findet der Kocherlball wieder am chinesischen Turm im Englischen Garten statt. Ob Polka, Walzer oder Münchner Française: Am 15. Juli werden wieder echte Tanzhöhepunkte geboten.

Ursprünglich war der Münchner Ball eine Veranstaltung für das sogenannte Fussvolk und reicht bis in das 19. Jahrhundert zurück. Schon damals trafen sich am Sonntag früh morgens im Englischen Garten die sogenannten „Kocherl“, also die Hausbediensteten zum Tanz. Da die Hausangestellten wenig Freizeit hatten, trafen sie sich schon zu früher Morgenstunde, um noch vor der Arbeit tanzen zu können. Diese alte Tradition ist bis heute erhalten geblieben.

Am 15. Juli ab 6 Uhr geht es los! Bis 10 Uhr wird dann getanzt, bei schlechtem Wetter fällt der Kocherlball aus.

Mit Spaß bayerische Tänze lernen

Wer vorab schon einmal ein bisschen üben möchte, der kann an einem traditionellen bayerischen Tanzkurs mitmachen. Anfänger haben hier die Gelegenheit Tänze wie Dreher, Walzer, aber auch einfache Figurentänze zu lernen. Tanzvorkenntnisse sind für die Kurse nicht notwendig. Sie sind kostenlos und können ohne Anmeldung wahrgenommen werden.

Termine für 2018

Donnerstag 28. Juni

Donnerstag 5. Juli

Donnerstag 12. Juli

Kurs 1: Von 19:30 Uhr bis 21 Uhr mit Magnus Kaindl für alle Tanzinteressierten

Kurs 2: Von 21 Uhr bis 22:30 Uhr mit Katharina Mayer speziell für junge Leute

Die Kurse finden im Hobräuhaus München statt und werden von Live-Tanzmusik vom niederbayerischen Musikantenstammtisch begleitet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Was?

Traditionelle bayerische Tanzkurse

Wo?

Hofbräuhaus, Platzl 9, 80331 München