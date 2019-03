Der Neue langt verbal kräftig hin – Maxi Schafroth ist der wahre Triumphator am Nockherberg

Ein krachendes Debüt für Maxi Schafroth als Fastenprediger auf dem Nockherberg. Nix war es mit leichter Stichelei und traditionellem Derblecken. Stattdessen gab es kräftig-deftig verbal die volle Kabarettbreitseite. Der mit 34 Jahren jüngste Fastenprediger der Nockherberggeschichte überzeugte als listig-frech-gescherter Allgäuer.

Als Nachfolger hat es Maxi Schafroth gleich ganz anders angepackt, als seine Vorgängerin Luise Kinseher, die als Mama Bavaria in den vergangenen Jahren die Politiker derbleckte. Und die „alte“ Mama Bavaria war amüsiert.

Zweite Premiere neben Maxi Schafroth ist der Besuch von Markus Söder – als Ministerpräsident. Damit war Söder auch das erste Opfer beim Derblecken.

„Markus, du bist in Social Media aktiv, du machst Videoclips für Instagram, du kommst an die jungen Leute ran. Meine kleine Schwester ist 20, die schaut deine Videoclips, die ist begeistert, die sagt: ‚Maxi, der Söder isch so witzig! Aber ich glaub er weiß es nicht!'“