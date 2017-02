Diagnose MDS und Leukämie: Rettende Spender gesucht!

Drei junge Männer leiden an MDS und Leukämie – eine Diagnose, die deren Leben komplett auf den Kopf stellt. Jetzt suchen sie nach freiwilligen Spendern, um wieder ein normales Leben führen zu können. Freunde und Verwandte versuchen die Betroffenen mit großen Typisierungs-Aktionen zu unterstützen.

Der 16-jährige Niclas aus Kirchdorf, der 18-jährige Lucas aus Moosach und der 21-jährige Noah aus Freising haben eine Diagnose bekommen, die man Keinem wünscht: Sie leiden an der Krankheit MDS und Leukämie. Und plötzlich veränderte sich alles im Leben der jungen Männer. Die einzige Hoffnung, die gefährliche Bluterkrankung zu heilen, ist es, einen passenden Stammzellenspender zu finden. Und das möglichst schnell.

Die Familien, Freunde und Gemeinden der Drei organisieren jetzt eine große Typisierungs-Aktion, um sie dabei zu unterstützen. Zusammen mit der Aktion Knochenmarkspende Bayern, haben die Angehörigen von Niclas und Noah eine Aktion für den 18. Februar geplant. Am Sonntag, den 19. Februar wird es von 11 bis 16 Uhr eine Aktion für Lucas in der Rudolf-Obermayer-Halle in Moosach geben.

Wer kann alles helfen?

Als Spender kommen alle gesunden Menschen zwischen 17 und 45 Jahren in Frage. Sie müssen sich nur ein bisschen Blut abnehmen lassen und können so eventuell Leben retten. Die Daten werden dann international abgeglichen. Somit kann auch anderen Menschen geholfen werden, die auf eine schnelle Heilung hoffen. Werden auch Sie Spender und helfen Sie mit! Bei der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern können Sie sich über das ganze Jahr registrieren.

Außerdem können Sie gerne jederzeit eine Geldspende an die Aktion Stiftung Knochenmarkspende Bayern senden. Die Bank-Daten finden Sie hier:

Aktion Stiftung Knochenmarkspende Bayern

IBAN: DE55 7025 0150 0022 3946 13

Verwendungszweck: Niclas/Noah-Freising

Für Ihre Spende ab 50 Euro erhalten Sie auf Wunsch eine Spendenquittung.

Ein weiterer Termin, an dem Sie sich typisieren lassen können, findet am Dienstag, den 14.02.2017 zwischen 10:00 und 16:00 in der große Aula des BSZ an der Riesstraße in München statt.

Mehr dazu hier.