Die Advents-Events der Münchner Polizei 2017

In den kommenden Wochen der Adventszeit bietet das Polizeipräsidium München ein breit gefächertes Programm von Unterhaltung, Prävention und Information, Besuch des Polizeimuseums, Vorträgen und Konzerten der Polizeichöre.

Auftaktveranstaltung – mit Herrn Kriminaloberrat a.D. Josef Wilfling

Freitag, 01.12.2017, 18:00 – 21:00 Uhr, Einlass: 17.30 Uhr

Polizeipräsidium München, Ettstraße 2, 80333 München, Rapportsaal

Die Auftaktveranstaltung der diesjährigen Advents-Events der Münchner Polizei findet im Rapportsaal des Münchner Polizeipräsidiums statt. Herr Polizeipräsident Hubertus Andrä wird die Veranstaltungsreihe eröffnen. Anschließend wird Herr Kriminaloberrat a.D., Josef Wilfling, der ehemalige Leiter der Münchner Mordkommission, lebendig und fesselnd echte Fälle aus seiner langen Erfahrung als Mordermittler schildern und lässt die Zuhörer „hautnah“ an den spektakulären Mordfällen der Münchner Kriminalgeschichte teilhaben. Durch den Abend führt der stellvertretende Leiter der Pressestelle, Herr Thomas Baumann. Anmeldung telefonisch unter 089/2910-0 (max. Teilnehmerzahl: 70)

Den kompletten Flyer mit allen Terminen als PDF, gibt es mit Klick auf das Bild auch als Download.

Wie funktioniert die Münchner Polizei?

Montag, 04.12.2017, 18:00 – 21:00 Uhr, Einlass: 17.30 Uhr

Augustinerstraße 2, 80331 München, Polizei-Pressestelle

Ca. 6000 Polizeibeamtinnen und -beamte, sowie ca. 800 Angestellte, sind in den verschiedensten Dienststellen und Fachbereichen der Münchner Polizei tätig und sorgen jeden Tag für Sicherheit. Das Polizeipräsidium München ist die größte Polizeidienststelle Bayerns und ermöglicht mit einem interessanten Vortrag einen exklusiven Einblick in die Arbeitsweise dieser speziellen Behörde.

Gleichzeitig öffnet sich die Tür zum Polizeimuseum. Originale Tat- und Beweismittel zeigen Szenen herausragender Kriminalfälle und Ereignisse der Vergangenheit. Zusammen mit einem Museumsführer kann an verschiedenen Exponaten in die Tatortarbeit und Ermittlungstätigkeit der Polizei eingetaucht werden. Anmeldung telefonisch unter 089/2910-0 (max. Teilnehmerzahl: 30)

Lesung mit Krimiautor Martin Arz und Fachjournalist Tobias Kurzmaier aus der Chronik der Polizei München – ein Projekt der Münchner Polizei und des Münchner Blaulicht e.V.

Mittwoch, 06.12.2017, 17:00 – 20:00 Uhr, Einlass: 16.30 Uhr

Polizeipräsidium München, Ettstraße 2, 80333 München, Rapportsaal

Die Chronik der Polizei, ein historisches Werk, wurde von 24 aktiven und pensionierten Beamten aus den verschiedensten Sparten der Schutz- und Kriminalpolizei verfasst. Einige der Autoren werden am Abend aus Ihren Aufsätzen vorlesen. Für die Neuauflage dieses besonderen Buches, wurde auch das Fotoarchiv des Polizeipräsidiums München geöffnet, zahlreiche historische und aktuelle Aufnahmen illustrieren den Polizeialltag. Anmeldung: online unter www.muenchnerblaulicht.de oder telefonisch unter 089/2910-2010 (max. Teilnehmerzahl: 70)

Wie funktioniert die Münchner Polizei? – Vortrag im Medienzentrum und mit Führung im Polizeimuseum

Donnerstag, 07.12.2017, 18:00 – 21:00 Uhr, Einlass: 17.30 Uhr

Augustinerstraße 2, 80331 München, Polizei-Pressestelle

Ca. 6000 Polizeibeamtinnen und -beamte, sowie ca. 800 Angestellte, sind in den verschiedensten Dienststellen und Fachbereichen der Münchner Polizei tätig und sorgen jeden Tag für Sicherheit. Das Polizeipräsidium München ist die größte Polizeidienststelle Bayerns und ermöglicht mit einem interessanten Vortrag einen exklusiven Einblick in die Arbeitsweise dieser speziellen Behörde.

Gleichzeitig öffnet sich die Tür zum Polizeimuseum. Originale Tat- und Beweismittel zeigen Szenen herausragender Kriminalfälle und Ereignisse der Vergangenheit. Zusammen mit einem Museumsführer kann an verschiedenen Exponaten in die Tatortarbeit und Ermittlungstätigkeit der Polizei eingetaucht werden. Anmeldung telefonisch unter 089/2910-0 (max. Teilnehmerzahl: 30)

Auer Adventssingen 2017 mit dem Frauenchor der Polizei in der Stadtpfarrkirche Mariahilf in der Au

Samstag, 09.12.2017, 16:00 Uhr, Einlass: 15:30 Uhr

81541 München, Mariahilfplatz 11, Stadtpfarrkirche Mariahilf

Unter dem Motto „Mit den Hirten nach Bethlehem“ singen und musizieren die Argeter Alphornbläser, die Münchner Liedertafel, der Schwanthalerhöher Dreigsang, die Z’ammgwürfelten und der Frauenchor der Münchner Polizei. An der Orgel: Christoph Koscielny und als Sprecher: Martin Schmolke.

Eintritt frei, Spenden erwünscht! Die Stadtpfarrkirche unterstützt mit dem Reinerlös der Spenden das Hilfsprojekt „SOLWODI“ (Solidarität für Frauen in Not) von Schwester Dr. Lea Ackermann.

Aktive Zivilcourage – Selbstbehauptungstraining

Montag, 11.12.2017, 18:00 – 20:00 Uhr, Einlass: 17:30 Uhr

Polizeipräsidium München, Ettstraße 2, 80333 München, Rapportsaal

„Man muss kein Held sein, um sich selber oder anderen in Gefahrensituationen wirksam helfen zu können.“ Das Polizeipräsidium München möchte mit dieser Veranstaltung Mut zum Eingreifen machen.

In unserer Veranstaltung zum Thema Zivilcourage und Selbstbehauptung werden praxisnahe Handlungskompetenzen vermittelt, die in Gefahrensituationen (z.B. allgemeines aggressives Verhalten, Belästigungen, Bedrohungen, körperliche Übergriffe, Überfallsituationen) angewandt werden können, um sich selbst und anderen zu helfen. Der Schwerpunkt liegt hierbei bei der Vermittlung von möglichst einfachen und auch in Stresssituationen leicht durchführbaren Praktiken. Unsere Trainer werden kleinere, interaktive Übungen aus dem sehr erfolgreich durchgeführten POLIZEI – Kurs durchführen und mit den Teilnehmern besprechen. Im Fall der Fälle sollte man sich folgende Fragen stellen (Zitat Rita Süssmuth): „Wer, wenn nicht ich? Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier?“ Anmeldung telefonisch unter 089/2910-0 (max. Teilnehmerzahl: 70)

Die Polizei lädt ins Theater ein – Aufklärung für Seniorinnen und Senioren zu Methoden der Trickbetrüger mit dem Replay-Theater Stuttgart –

ein Projekt der Münchner Polizei und des Münchner Sicherheitsforums e.V.

Mittwoch, 13.12.2017, Beginn 10:00 Uhr, Einlass: 09:30 Uhr, Ende 12:30 Uhr

Mittwoch, 13.12.2017, Beginn 13:30 Uhr, Einlass: 13:00 Uhr, Ende 16:00 Uhr

Polizeipräsidium München, Ettstraße 2, 80333 München, Rapportsaal

In dem Theaterstück „Grüß Gott, zum Glück sind Sie da!“ werden die perfiden Methoden der Trickdiebe, die zurzeit leider auch in München ihr Unwesen treiben, nachgespielt. Dazu wurde das mit dem renommierten „European Crime Prevention Award“ der Europäischen Union ausgezeichnete Replay-Theater von Allan Mathiasch aus Stuttgart engagiert. Die erfahrenen Theaterpädagogen stellen die skrupellosen Methoden der Betrüger überzeugend realistisch dar. Wer es nicht beim Zuschauen belassen will, kann selbst mitspielen und am eigenen Leib erfahren, wie hinterhältig die skrupellosen Kriminellen vorgehen.

Gezeigt werden unter anderem die Maschen „Falscher Polizeibeamter“ und der „Falsche Handwerkertrick“ mit all ihren Facetten. Bei kostenlosem Kaffee und Kuchen haben die Zuschauer die Möglichkeit, sich über geeignete Präventionsmöglichkeiten bei der Münchner Polizei zu informieren und mit den Schauspielern in Dialog zu treten. Anmeldung telefonisch unter: 089/2910-3699 (max. Teilnehmerzahl: jeweils 70)

false

Adventskonzert mit dem Chor der Polizei in der Pfarrkirche St. Peter

Sonntag, 17.12.2017, 16:00 Uhr, Einlass: 15:30 Uhr

80331 München, Tal/Viktualienmarkt, Pfarrkirche St. Peter (Alter Peter)

Achtung diese Veranstaltung ist kostenpflichtig!

Kartenvorverkauf an allen Vorverkaufstellen und www.polizeichor.de

Wie immer zu Jahresende sind die Adventskonzerte des Chores der Polizei München zu einer begehrten Veranstaltung geworden. Es bieten sich seltene Gelegenheiten zur Besinnung und Einkehr, und lassen den fortwährenden Wunsch nach der „staaden Zeit“ eine kleine Weile zur Wirklichkeit werden.

Auch in diesem Jahr haben Chor, Vokalensemble und Solisten ihr großes Repertoire wieder um einige neue Werke erweitert, singen aber auch die großen Klassiker. Umrahmt und begleitet wird der Chor durch das Holzbläserensemble des Polizeiorchesters Bayern unter der Leitung von Peter Zimmermann.

Sprecher: Walter Hunger. Musikalische Gesamtleitung: Stefan Grünfelder.

Informationen zum Programm: www.polizeichor.de

Internetkriminalität – Gefahren im Netz

Montag, 18.12.2017, 18:00 – 20:00 Uhr, Einlass: 17:30 Uhr

Polizeipräsidium München, Ettstraße 2, 80333 München, Rapportsaal

Die menschliche Firewall und ihre Löcher – die aktuellen Maschen der Hacker.

Internetkriminalität – ein ernst zu nehmendes Thema. Cem Karakaya geht diese Problematik mit der nötigen Seriosität an, kann aber durch seinen speziellen Charme und Witz dem Publikum heiter die Augen öffnen. Denn die Schwachstelle des Rechners sitzt manchmal nur 50 cm vom PC entfernt. Nicht nur ein sicheres Betriebssystem und eine aktuelle Firewall, sondern auch der gesunde Menschenverstand ist im Umgang mit dem Internet geboten. Herr Karakaya bietet wertvolle Tipps zum Schutz vor Ganoven in der virtuellen Welt – und darüber, wie wir ihnen am besten entkommen. Datenklau und Identitätsdiebstahl sind ebenso Thema, wie vorgetäuschte Anrufe angeblicher Service-Mitarbeiter. Für die menschliche Firewall gibt es kein automatisches Update. Stärken Sie an diesem Abend Ihre Medienkompetenz! Anmeldung telefonisch unter 089/2910-0 (max. Teilnehmerzahl: 70)

Aktive Zivilcourage – Selbstbehauptungstraining

Mittwoch, 20.12.2017, 18:00 – 20:00 Uhr, Einlass: 17:30 Uhr

Polizeipräsidium München, Ettstraße 2, 80333 München, Rapportsaal

„Man muss kein Held sein, um sich selber oder anderen in Gefahrensituationen wirksam helfen zu können.“ Das Polizeipräsidium München möchte mit dieser Veranstaltung Mut zum Eingreifen machen.

In unserer Veranstaltung zum Thema Zivilcourage und Selbstbehauptung werden praxisnahe Handlungskompetenzen vermittelt, die in Gefahrensituationen (z.B. allgemeines aggressives Verhalten, Belästigungen, Bedrohungen, körperliche Übergriffe, Überfallsituationen) angewandt werden können, um sich selbst und anderen zu helfen. Der Schwerpunkt liegt hierbei bei der Vermittlung von möglichst einfachen und auch in Stresssituationen leicht durchführbaren Praktiken. Unsere Trainer werden kleinere, interaktive Übungen aus dem sehr erfolgreich durchgeführten POLIZEI – Kurs durchführen und mit den Teilnehmern besprechen. Im Fall der Fälle sollte man sich folgende Fragen stellen (Zitat Rita Süssmuth): „Wer, wenn nicht ich? Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier?“ Anmeldung telefonisch unter 089/2910-0 (max. Teilnehmerzahl: 70)