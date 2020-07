Die besten E-Sports-Teams in München

E-Sport musste lange Zeit um Anerkennung kämpfen. Doch in den vergangenen Jahren hat sich die öffentliche Meinung zum E-Sport sehr stark verändert. Das liegt vor allem daran, dass die Events immer mehr Besucher anziehen und viele Firmen verstanden haben, welches Potential es eigentlich im E-Sport gibt. Auch in München gibt es mittlerweile einige Teams, die sich voll und ganz auf den E-Sport fokussieren. Im folgenden Artikel wollen wir einige der Münchner Teams vorstellen.

FC Bayern eSports

Der FC Bayern München ist natürlich vor allem für seine Fußballmannschaft bekannt. Allerdings gibt es noch einige weitere Sportarten, in denen der Verein aktiv ist und über starke Teams Verfügt. Ein Beispiel dafür ist die E-Sports Abteilung des FC Bayern München. Diese tritt aktuell in KONAMIs eFootball.Pro League gegen die Teams von Vereinen wie Manchester United, FC Arsenal und FC Schalke 04 an. Aktuell ist die eSports-Abteilung von Bayern München nur im Bereich Fußball aktiv. Andere Titel sucht man leider vergeblich. Doch das muss natürlich nicht heißen, dass es auch in Zukunft so bleibt.

Übrigens hat gerade die aktuelle Situation dazu geführt, dass sich auch Sportler aus anderen Sportarten erstmalig E-Sport ausprobiert haben.

Munich Esports e.V.

Munich Esports e.V. ist ein weiterer Verein für E-Sport in München. Anders als bei der E-Sports Abteilung von FC Bayern München, werden bei Munich Esports e.V. deutlich mehr verschiedene Spiele gespielt. Aktuell hat der Verein unter Anderem Abteilungen für Overwatch, League of Legends und Rocket League. Allerdings geht es dabei nicht etwa um einen entspannten Abend mit ein paar Videospielen. Die Leistung steht im Vordergrund und wer in einem der Teams mitspielen möchte, sollte über die notwendigen Skills verfügen und bereit sein, sich immer weiter zu verbessern. Für einen ruhigen Abend sollte man sich lieber neue Freispiele ohne Einzahlung bei einem Casino-Anbieter suchen. Denn beim E-Sport geht es vor allem um den sportlichen Wettkampf und die Verbesserung der eigenen Fähigkeiten.

Das E-Sport Team vom TSV 1860 München

Auch der TSV 1860 München hat ein eigenes E-Sport Team. In Zusammenarbeit mit der Sparkasse München wurden in der Vergangenheit einige Events durchgeführt, bei denen auch ein Team vom TSV 1860 München antrat. Dabei wurde vor allem das Spiel League of Legend gespielt. In den vergangenen Monaten ist es ein wenig Still um die E-Sports Abteilung vom TSV 1860 München geworden. Vermutlich liegt das nur an der aktuellen Situation, die natürlich auch im Bereich des E-Sports massive Auswirkungen hat. Möglicherweise wird es schon bald Neuigkeiten zum Engagement im Bereich des E-Sports geben.

München – Hauptstadt des E-Sports?

Es gibt in München die von uns vorgestellten Teams und darüber hinaus auch noch ein paar weitere Organisationen, die sich dem E-Sport verschrieben haben oder zumindest in dem Bereich aktiv sind. Allerdings gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Größere Veranstaltungen gibt es kaum. Und wenn einmal ein wichtiges Turnier stattfindet, dann geschieht das in der Regel ohne Beteiligung von Teams aus München. Es wäre schon, wenn sich das in Zukunft ändern könnte. Allerdings ist fraglich, ob das schon bald passieren wird.