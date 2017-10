Die besten Orte zum Brunchen in München

Wer startet das Wochenende nicht gerne mit einem ausgewogenen Brunch in schöner Atmosphäre? In München gibt es zahlreiche Restaurants und Cafés mit tollem Frühstücksangebot, die wir für euch herausgesucht haben.

Fugazi

Das Fugazi ist in der Wittelsbacherstr. 15 zu finden. Die italienische Küche, vereint mit internationalem Flair, ist für alle Brunchliebhaber aufjedenfall einen Besuch wert. Bei schönem Wetter kann man hier auch auf einer Terrasse nahe der Isar brunchen. Weitere Infos hier.

Café Reitschule

Dirket am Englischen Garten befindet sich das Café Reitschule. Am Wochenende hat man hier die Möglichkeit von 9 Uhr bis 15 Uhr zu brunchen. Am Sonntag gibt es von 10 Uhr bis 15 Uhr ein Brunchbuffet mit einer riesigen Auswahl an unterschiedlichen Leckereien, von edlen Räucherfischvariationen bis hin zu einer großen Auswahl an verschiedenen Müslis, Obst & hausgemachten Marmeladen.

Cotidiano

Das Restaurant Cotidiano gibt es drei mal in München, in Schwabing am Gärtnerplatz und seit dem 21.07.2017 auch am Promenadeplatz. Das Cotidiano legt seinen Fokus auf Frühstück, Brunch und leichte Gerichte, passend zu jeder Tageszeit. New York Bakery Style und französischer Patisserie sind hier miteinander vereint. Weitere Infos hier.

LAX Eatery

LAX ist das internationale Flughafen-Kürzel von Los Angeles in den USA. Dementsprechend ist auch die Küche von kalifornischen Einflüssen geprägt. Healthfood schwirrt heutzutage nicht nur in den Köpfen der Hollywoodstars. So sind zum Beispiel Speisen mit Chiasamen oder Haferflocken bei vielen Menschen sehr beliebt. Acai Bowls, Avocado-Brote und Chia-Pudding stehen auf der Speisekarte des LAX Eaterys im Stadtteil Maxvorstadt.

CADU – Café an der Uni

Besonders Langschläfer sind hier perfekt aufgehoben, denn das Café an der Uni bietet Frühtsück bis um 22 Uhr an. Wer sich also mal spontan dazu entschließt erst am späten Nachmittag oder Abend frühstücken zu wollen, hat hier die Möglichkeit dazu. CADU ist aufgrund der fairen Preise vorallem bei Studenten sehr beliebt.

Café Glockenspiel

Mitten im Herzen Münchens, am Marienplatz, befindet sich das Café Glockenspiel. Besonders bei schönem Wetter lädt es zu einem Brunch auf der Dachterrrasse mit einem tollen Ausblick ein. Mit einem riesigen Frühstücksangebot, genauer gesagt sieben Frühstücksvarianten, ist hier bestimmt für jeden etwas Passendes dabei.

Das Palmenhaus im Schlosspark Nymphenburg

Um 10 Uhr öffnet das reichhaltige Buffet mit bayerischen und internationalen Köstlichkeiten, an denen man sich, so oft man möchte, bedienen kann. Bis 13:30 geht hier der Sonntagsbrunch. Eine Reservierung ist erforderlich. Weitere Infos hier.