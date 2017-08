Die besten Veranstaltungen am Wochenende in München

In Spanien ein Riesenhit: Churros! Aber auch in Deutschland ist das süße Gebäck mittlerweile sehr beliebt. Ob mit Nutella, Zucker oder Marmelade - die süße Versuchung kommt bei so gut wie jedem an.

Aus diesem Grund wird ein Wochenende lang die spanische Spezialität auf dem Churros Open Air zelebriert. Ab 12 Uhr können sich hungrige Mäuler darauf freuen. Dann muss nur noch eine Entscheidung getroffen werden: Klassischer Churros oder doch lieber mit was drauf?