Die besten Veranstaltungen für dieses Wochenende

Zweimal im Jahr verwandeln sich die Leopold- und Ludwigstraße beim Streetlife Festival und Corso Leopold in eine große und bunte Festmeile. So auch an diesem Wochenende! Zwischen Münchner Freiheit und Odeonsplatz wird auf großen Bühnen für bunte Unterhaltung aus Musik und Kabarett gesorgt sein. Organisatoren sind der Green City e.V. und der Corso Leopold e.V. Los geht’s am Samstag um 17.00 Uhr