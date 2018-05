Die besten Veranstaltungen für dieses Wochenende

Mit ARTMUC und der Eröffnung des Kulturstrandes dreht sich an diesem Wochenende alles um Kultur. Aber auch darüberhinaus stehen spannende Veranstaltungen in München an. Wir haben für euch einen Überblick.



Wannda Kulturfestival

Noch bis zum 21.05. lädt der Wannda Circus wieder zum 18-tägigen Kulturfestival mit Konzerten, Lesungen, Theater, Tanzperformance, Yoga, Workshops, Comedy, Floh- und Foodmärkten ein, bei dem eine vielseitige Kunstausstellung auf dem gesamten Gelände eine zentrale Rolle spielt. Die Besucher können die lauen Frühlingstage bei kulinarischen Schmankerln, feinen Getränken und vielseitiger Kunst genießen.

Dieses Jahr findet das Kulturfestival erstmalig am Leonrodplatz statt. Der Eintritt ist wie immer frei. Weitere Infos gibt es hier.

Reguläre Öffnungszeiten:

Montag-Donnerstag 16 – 23 Uhr

Freitag 16 – 00 Uhr

Samstag 11 – 00 Uhr

Sonntag 11 – 22 Uhr

Abweichende Öffnungszeiten:

Mittwoch, 09.05. 16 – 00 Uhr

Christi Himmelfahrt, 10.05. 11 – 00 Uhr

Pfingstsonntag, 20.05. 12 – 00 Uhr

Pfingstmontag, 21.05. von 11 – 22 Uhr

DOK.fest München

München zeigt sich in diesen Tagen mal wieder als Filmstadt. Noch bis zum 13. Mai ist Dok.fest. Das größte Festival Deutschlands für den langen Dokumentarfilm zeigt 152 Filme aus 50 Ländern. Zu sehen sind die Werke in etlichen Kinos, aber auch in der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF). Außerdem wirken das Deutsche Theater und einige Museen als Spielstätte. Im Rahmen der Reihe DOK.music fungiert der Innenhof der HFF einmal mehr als Open Air Kino. Weitere Infos hier.

Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit

Serge und Marianne sind glücklich verheiratet – seit 25 Jahren. Doch jetzt wirft sie ein kleiner Autounfall komplett aus der Bahn und die Vergangenheit holt das Ehepaar wieder ein..

Alexandra von Schwerin und Mathieu Carriere brillieren in der neuen Komödie „Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit“ im Bayerischen Hof. Zu sehen gibt’s das Stück auch an diesem Wochenende wieder an allen drei Abenden. Tickets gibt’s hier.

Kulturstrand

Sand zwischen den Zehen spüren und das mitten in unserer Großstadt München. Vom 11.5. – 11.8.2018 findet wieder der Kulturstrand der urbanauten am Vater-Rhein-Brunnen statt. Mehrere Tonnen Sand werden hier aufgeschüttet und bringen den Münchnern den Urlaub direkt in die Heimat. Von 12 bis 24 Uhr hat der Kulturstrand jeden Tag für jedermann geöffnet. Weitere Infos gibt’s hier.

ARTMUC

Von Donnerstag an bis Sonntag, den 13.05 findet wieder das Kunstfestival ARTMUC statt. Für Künstler, Kunstinteressierte und Galeristen dient es als Plattform für Zeitgenössische Kunst. Diese können Besucher dort erleben und auch mit nach Hause nehmen. Über 120 Künstler aus dem In- und Ausland stellen ihre Werke persönlich aus. Im Zuge des 5-jährigen Jubiläums erweitert sich Bayerns größter Kunstevent für Zeitgenössische Kunst in diesem Jahr von der Praterinsel außerdem ins Isarforum. Weitere Infos gibt’s hier.

Öffnungszeiten von Praterinsel und Isarforum

Donnerstag, 10.5.2018 / 12– 20 Uhr

Freitag, 11.5.2018 / 12 – 20 Uhr

Samstag, 12.5.2018 / 12 – 20 Uhr

Sonntag, 13.5.2018 / 12 – 18 Uhr

Termine der Führungen

Do (10.5.2018) – 14 und 16 Uhr

Sa (12.5.2018) – 14 und 16 Uhr

So (13.5.2018) – 14 und 16 Uhr

Dauer: 45min – Keine Anmeldung erforderlich. Bitte zum gekennzeichneten Treffpunkt im Innenhof ca. 10 Minuten vor Beginn der Führung kommen.

Maxi Schafroth

Der Kabarettist Maxi Schafroth reist mit seinem aktuellen Programm „Faszination Bayern“ durch die ganze Republik. Nach seinem ersten Soloprogramm „Faszination Allgäu“ setzt er seine teils bizarren Beobachtungen über Gesellschaft und Politik nahtlos fort. Faszination Bayern ist der zweite Meilenstein seiner von langer Hand geplanten Kabarett-Trilogie. Am Sonntag, den 13.05 tritt der gebürtige Allgäuer um 20 Uhr erneut im Münchner Lustspielhaus auf.