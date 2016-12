Weihnachtslieder-best-of der münchen.tv-Redaktion

Dieses Jahr zu Weihnachten hat unsere Redaktion ihre liebsten Weihnachtslieder für Sie zusammengestellt. Vom Klassiker bis hin zum Rap-Song, hier ist alles dabei. Viel Spaß beim Anhören!

Hier finden Sie ein kurzes Statement unserer Redakteure zu ihren persönlichen Favoriten:

Sabines liebstes Weihnachtslied ist Last Christmas von Wham! „Das Lied ist der absolute Klassiker und wenn ich den Song das erste Mal im Radio höre, dann geht für mich die Weihnachtszeit los!“ Auch Alice hört Last Christmas am liebsten, „einfach, weil es mir supergut gefällt – leider gibt’s da keine größeren Erläuterungen dazu.“

Marco meint „Weihnachten ohne José Feliciano – geht gar nicht! Seine Textvielfalt – einzigartig, sein Rhythmus – geht sofort ins Blut, dazu sogar noch multilingual. Mr. Christmas Feliciano bringt die (meinen) Weihnachtsglocken zum Schwingen.“ Und auch Christoph hört dieses Lied zu Weihnachten am liebsten.

Marion mag am liebsten „alte kitschige Weihnachtssongs… ich seh dann immer alles glitzern. Und Frank Sinatra… wunderbar!!“

Seit Sebastians Kindheit sein Lieblingsweihnachtslied, denn „Frank Sinatra ist einfach epic.“

Monikas „absoluter Lieblingsweihnachtssong ist Happy X-Mas von John Lennon. Er beschreibt das, worum es an Weihnachten eigentlich gehen sollte und macht auch ein bisschen nachdenklich. Wenn ich diesen schön-melancholischen Song im Radio höre, bin ich immer sofort in Weihnachtsstimmung und die derzeitige politische Lage macht Happy X-Mas (War is over) aktueller denn je!“

Timo hört zu Weihnachten am liebsten Christmas Ist All Around von Billy Mack.

Maximilian liebt All I want for Christmas is you von Mariah Carey. „Das Lied ist für mich der Inbegriff von Weihnachten, denn es ist eines der Lieder meines Lieblingsweihnachtsfilms ‚Tatsächlich Liebe‘, der für mich alles vereint, was Weihnachten ausmacht.“

Nicola hört am liebsten Rockin‘ Around The Christmas Tree „weil es ein gute Laune Ohrwurm ist!“

Lena steht auf diesen sexy Weihnachtssong, „einfach weil sie so schön „Santa Baby“ haucht!“

Patrick steht „total auf das Christmas Duel von Cyndi Lauper und The Hives. Weihnachtssongs müssen nicht immer langweilig und langsam sein – dafür liefert der Song den perfekten Beweis…“

Denise kommt bei Mele Kalikimaka (Hawaiian Christmas Song) von Bing Crosby voll in Weihnachtsstimmung.

Bubbaclaus von Gerry Lester „Bubba“ Watson ist Markus‘ liebster Weihnachtssong.

„Einer der besten Golfspieler der Welt mit einem unfassbar langen Drive und der wohl coolste Weihnachtsmann auf den Greens dieser Welt. Wer auf gerappte Weihnachtsmusik steht, sollte hier unbedingt reinhören!!!“



Silke hört zur Weihnachtszeit viel lieber You To Me Are Everything von The Real Thing, als einen typischen Weihnachtssong. „Der Song versprüht definitiv gute Laune und Bewegung in den Beinen und lässt einen aufgrund der Musikrichtung und der Epoche, der man ihn zuordnet, an einen Zustand denken, als „die Welt noch in Ordnung war“ sozusagen. Klingt doof, ist aber so.“