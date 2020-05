Die erste eigene Wohnung: Umzug in die große Stadt

Je nach finanziellem Spielraum und nach Geschmack ergibt sich die Form, in der man wohnen möchte. Sprich: will ich lieber unabhängig sein und allein wohnen oder ziehe ich in eine Wohngemeinschaft? Beide Formen haben ihre Vor- und Nachteile. In einer WG kann man beispielsweise Geld sparen und hat fast immer Gesellschaft. Allerdings muss man sich auf seine Mitbewohner verlassen können, zum Beispiel auch in Sachen Sauberkeit.

Andererseits kann man in seiner eigenen Wohnung die Tür hinter sich schließen und hat seine Ruhe. Das ist allerdings in der Regel deutlich teurer, da man sich keine Kosten mit anderen Menschen teilen kann.