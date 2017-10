Die Konzert-Highlights in München bis April 2018

Mit dem Sonnenhut und dem Dosenbier in der Hand barfuß tagelang durchtanzen und nach dem letzten Konzert des Tages verschwitzt auf die (…)

Vom Impark Sommerfestival, über Isarrauschen an der Praterinsel, Musik im Theatron, oder Open Air - Das sind die Veranstaltungen am (…)

Die besten Veranstaltungen am Wochenende in München

Für die langen Ferien hat münchen.tv für alle Schülerinnen und Schüler, die nicht oder nur kurz in den Urlaub fahren, die besten (…)

Münchner Sommerprogramm – Das wird in den Ferien geboten

Seit nun mehr 17 Jahren findet das Tollwood Festival in München statt. Für die Konzerte von Steve Winwood und Silbermond haben wir noch (…)

Vom Münchner Stadtgeburtstag über den Zirkus des Horrors bis hin zu spannenden Ausstellungen ist wieder Einiges geboten an diesem (…)

Die Top-Events am Wochenende in München

Mit münchen.tv zur Langen Nacht der Musik 2017

400 verschiedene Konzerte in einer einzigen Nacht gibt es bei der Langen Nacht der Musik in der Innenstadt. An über 100 verschiedenen (…)