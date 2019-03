Die Schöne Münchnerin – Casting zur Fashion-SHOW

An bayerischen Schulen soll es weiterhin und nun dauerhaft Islamunterricht für Kinder muslimischen Glaubens geben. Nach einer (…)

Kabinett will Fortsetzung des Islamunterrichts beschließen

Trotz Schwierigkeiten in der Planungsphase hält die Stadt München an der Generalsanierung des Kulturzentrums Gasteig samt Philharmonie (…)

Josefs, Josefas und Josefinen feiern am Dienstag Namenstag und können sich mancherorts über Freibier und Freifahrten freuen. Nach der (…)

Freibier und Freifahrten – Feiertag Josefi in Bayern fast vergessen

„Fridays for Future“: Wieder demonstrieren Schüler für die Veränderung Klimapolitik. Mit bis zu 10 000 Teilnehmern sind in (…)

10 000 Schüler demonstrieren in München für den Klimaschutz bei #FridaysForFuture

Der Wandel der Zeit macht auch vor den Kinos keinen Halt. Netflix und Co. erscheinen vielen Nutzern attraktiver als der herkömmliche (…)

Kinos, die man in München besucht haben muss

Veranstaltungen in München: Was geht am Wochenende?

Egal ob entspannt am Kulturstrand oder wild feiernd beim Puls Open Air Festival – das Wochenende wartet wieder mit einem (…)