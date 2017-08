Die schönsten Plätze zum Grillen in München

Was gibt es jetzt besseres, als den Feierabend mit Freunden draußen beim Grillen zu verbringen? Wir haben uns nach den schönsten Grillplätzen in München umgeschaut.

Nicht jeder hat den Luxus, im eigenen Garten den Grill anheizen zu können. Macht nichts! Denn in und um München gibt es viele schöne Plätze, an denen das Grillen erlaubt ist. Die wohl bekannteste und größte Grillzone liegt am südlichen Isarufer. Vom Flaucher im Norden bis nach Großhesselohe. An einem Sommerabend kann es hier schon mal voll werden. Aber Grillen in Gesellschaft ist sowieso schöner. Und zur Abkühlung zwischendurch: Ab in die Isar!

© Grillen und Baden - nicht nur an der Isar kann man in München das kühle Nass genießen

Grillplätze in Parks

Auch beliebt: Grillen im Westpark. Sechs ausgwiesene Grillzonen gibt es dort. Zum Beispiel im Westteil, auf dem Rasen rund um den See. Aber auch im Ostteil ist bruzzeln erlaubt. Einen großen Grillplatz gibt es auch im Ostpark, zwischen Hachinger Bach und See. Wer seine Wurst lieber im Hirschgarten auf den Grill legt, darf das auch tun. Allerdings ist die Grillzone hier relativ klein. Fünf ausgewiesene Plätze gibt es auch im Englischen Garten. Diese befinden sich alle am östlichen Isarufer, auf Höhe der St.-Emmeramsmühle.

Ab an den See



Am Westufer des Feldmochinger Sees sind Grillfreunde willkommen! Dort gibt es viel Platz für ein ausgedehntes Barbecue mit Freunden. Viele Münchner zieht es auch an den Langwieder See. Hier gibt es eine Grillzone in der Nähe des Parkplatzes. Und wenn hier alles besetzt ist, kann man gleich nebenan auf den Lußsee oder den Birkensee ausweichen.

Grillen im Biergarten

Selbst Grillfreunde ohne Grill müssen in München nicht verhungern. Im Biergarten des Backstage stehen für die Gäste zwei Grills bereit. Hier darf das Fleisch entweder selbst mitgebracht werden, oder kann auch direkt dort gekauft werden. Was für ein Traum! Biergarten und Grillen verbinden… Der Sommer kann kommen!