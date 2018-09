Die schönsten Wandertouren rund um München

Am Westufer des Starnberger Sees befindet sich die Ilkahöhe. Von dort aus hat man einen malerischen Ausblick über den See bis zu den Alpen. Von Tutzing aus ist man in weniger als einer Stunde auf der Höhe angelangt. Daher lohnt es sich, vorher auch noch den Deixlfurter See zu besuchen, um die Wanderung etwas zu verlängern. Die Tour ist zudem wenig anspruchsvoll und man braucht für die 10 Kilometer lange Strecke etwa zweieinhalb Stunden.