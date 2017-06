Die Top-Events am Wochenende in München

Vom Münchner Stadtgeburtstag über den Zirkus des Horrors bis hin zu spannenden Ausstellungen ist wieder Einiges geboten an diesem Juni-Sommerwochenende in München.

859. Stadtgründungsfest – München feiert Geburtstag

Das ganze Wochenende lang gibt es Musik, Tanz, Kulinarik und lebendige Brauchtumspflege in der Münchner Innenstadt rund um den Marienplatz. Neben Bühnenaktionen, einem Handwerkerdorf, Biergärten und einem Mittelalterprogramm, wird dieses Jahr gleichzeitig das Bennofest der Katholiken gefeiert.

Wo? Innenstadt, rund um den Marienplatz

Wann? Samstag, den 17. Juni von 10.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Sonntag, den 18. Juni von 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Zirkus des Horrors

Nach sensationellem Erfolg in ganz Deutschland ist der Zirkus des Horros mit seiner neuen Show „INQUISITION – Die Folterkammer“ nun auch in München zu Gast. Tauche ein in das Reich der lebenden Toten, erlebe Nervenkitzel bei halsbrecherischen Stunts, dem Rad des Todes, einer Lasershow und bekomme Gänsehaut bei der Handstandakrobatik auf dem brennenden Scheiterhaufen.

Wo? Theresienwiese

Navi-Adresse: Bavariaring, 80336 München

Anreise mit dem MVV: S1 bis S8, Haltestelle Hackerbrücke, U4 oder U5, Haltestelle Theresienwiese

Wann? noch bis 17. Juni täglich um 19.30 Uhr

Die Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 23,80 EUR und 30,50 EUR.

© Symbolbild

Taste and Style am Flughafen München

Der Flughafen München lädt seine Besucher zu einer Reise durch die Welt der kulinarischen Genüsse ein. Im MAC-Forum zeigen Profiköche live vor Publikum ihr Können und auf dem Marktplatz der Genüsse können sich die Gäste mit allerlei Leckereien versorgen.

Wo? Flughafen München

Wann? 15. – 18.6.2017 jeweils von 12 bis 21 Uhr

Der Eintritt ist frei.

© Flughafen München

Viehhof Open-Air Kino

Das Kulturfestival im Viehhof ist weitaus mehr als nur ein Open-Air Kino. Bei gutem Wetter laufen dort Komödien, Dramen und Thriller – dazu gibt es ein Programmkino-Zelt. Jeden Tag erwartet die Zuschauer ein Nachtbiergarten und am Wochenende gibt es auf der Bühne Live-Musik.

Wo? Gelände des Alten Viehhofs, Tumblingerstr. 19 in München

Wann? Täglich siehe Programm

© Foto: Kino, Mond & Sterne

Ausstellungstipps

Haus der Kunst: Thomas Struth – „Figure Ground“ – Fotografie der Gegenwart Wann? bis Samstag, den 17.06.2017



Lenbachhaus: Mentales Gelb. Sonnenhöchststand – abstrakte Farbmalerei und gesellschaftskritische Werke Wann? 06.05. bis 08.10.2017



Kleine Olympiahalle: Magic City– Die Kunst der Straße – Street Art Wann? bis 03.09.2017